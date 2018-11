Milton voters largely aligned with statewide preferences in the general midterm election on Tuesday, Nov. 6. Below are the numbers for both the Chittenden 10 and Grand Isle Chittenden voting districts combined.

TOTAL REGISTERED VOTERS

8,663

ABSENTEE BALLOTS CAST

1,588

TOTAL BALLOTS CAST

4,508

VOTER TURNOUT

52 percent

U.S. SENATE

Bernie Sanders (I): 2,406

Lawrence Zupan (R): 1,797

REP TO U.S. CONGRESS

Peter Welch (D): 2,515

Anya Tynio (R): 1.736

GOVERNOR

Phil Scott (R): 3,265

Christine Hallquist (D): 1,086

LT. GOVERNOR

David Zuckerman (D/P): 1,320

Don Turner Jr. (R): 3,150

TREASURER

Beth Pearce (D): 2,290

Richard Morton (R): 2,008

SECRETARY OF STATE

Jim Condos (D): 2,452

H. Brooke Paige (R): 1,788

AUDITOR

Doug Hoffer (D/P): 2,069

Richard Kenyon (R): 1,992

ATTORNEY GENERAL

T.J. Donovan (D): 2,791

Janssen Willhoit (R): 1,499

STATE SENATOR (vote 6)

* bold indicates top vote getters

Tim Ashe (D/P): 1,961

Phil Baruth (D): 1,487

Seth Cournoyer (Lib.): 411

Paul Dame (R): 1,938

Alex Farrell (R): 2,112

Debbie Ingram (D): 1,717

Joshua Knox (Fair Rep.): 308

Ginny Lyons (D): 1,862

Dana Maxfield (R): 2,330

Louis Meyers (I): 508

Chris Pearson (P/D): 1,080

Loyal Ploof (L): 370

Michael Sirotkin (D): 1,549

CHITTENDEN 10 STATE REP (vote 2)

John Palasik (R): 2,171

Chris Mattos (R): 2,070

Todd Buik (D): 1,465

GRAND ISLE CHITTENDEN STATE REP (vote 2)

Mitzi Johnson (D): 245

Ben Joseph (D): 179

Leland Morgan (R): 390

Michael Morgan (R): 395

CHITTENDEN 10 JUSTICES OF THE PEACE (vote 15)

* bold denotes winners

Charles Barsalow: 2,485

John Palasik: 2,219

Kevin Endres: 2,209

Ron Hubert: 2,182

Steve Burke: 2,096

Chris Mattos: 2,093

Michael Morgan: 2,027

Mary Ann Duffy Godin: 2,003

Leland Morgan: 1,977

Jon Hughes: 1,913

Dana Maxfield: 1,898

Reg Godin: 1,891

Kate Cadreact: 1,889

Amy Maxfield: 1,848

Tom Rowley: 1,806

Wendell Noble: 1,802

Kristyn Holsopple: 1,670

Michael Thompson: 1,551

Gary Poirier: 1,531

Brenda Steady (write-in): 277

PROBATE JUDGE

Gregory Glennon (D): 1,802

William Norful (R): 2,359

ASSISTANT JUDGE (vote 2)

Suzanne Brown (D): 2,081

Charles Delaney (P/R): 1,644

Connie Cain Ramsey (D): 1,482

Zachary York (P): 493

STATE’S ATTORNEY

Sarah George (D): 3,545