Arrowhead Golf Course: 5K/3K on Tuesday, Sept. 18

Milton Results

Boys Varsity
3 Mike McNeil             19:41.25
8 Ethan Roussin          20:33.33
11 Carson Cowhig        20:39.93
41 Isaiah Williams       23:42.59
54 Sam Armstrong      24:58.15
58 Dustin Brunelle      25:59.38
61 Brad Stankiewicz    26:17.06

TEAM SCORES: 1. Middlebury 48; 2. Spaulding 51; 3. BFA-St. Albans 101; 4. Milton 112; 5. Missisquoi 117; 6. BFA-Fairfax 135; 7. Rice 138; 8. Mt. Abraham 170; 9. Richford 273.

Boys Middle School
5 Evan Kaigle             13:54.16
25 Dylan Friend        17:59.46

TEAM SCORES: 1. Georgia 40; 2. Mt. Abraham 52; 3. Missisquoi 56; 4. St. Albans City 72.

Girls Varsity
1 Anna Kaigle                        21:13.18
14 Lily Pinette                       24:57.35
15 Angela Lazzaro                25:05.79
25 Morgan Ambrose            27:45.75
26 Evelyn Stearns                28:01.23
30 Kira MacDonald             29:17.54
31 Brooke Stankiewicz        29:57.88

TEAM SCORES: 1. BFA-St. Albans 36; 2. Milton 59; 3. Spaulding 78; 4. Missisquoi 88; 5. Middlebury 108; 6. BFA-Fairfax 145.

Girls Middle School
26 Alyson Corliss                   18:30.00
33 Madison Corliss               20:48.00
37 Sydney Van Harreveld    21:35.00
40 Mia St.Amour                  21:55.00
41 Nia Edwards                     22:03.00
42 Zoe Marotta                     22:03.00
45 Colbie Miller                    23:16.00
52 Alexa Marotta                 25:54.00

TEAM SCORES: 1. Georgia 21; 2. St. Albans Town 40; 3. Milton 79.