Arrowhead Golf Course: 5K/3K on Tuesday, Sept. 18
Milton Results
Boys Varsity
3 Mike McNeil 19:41.25
8 Ethan Roussin 20:33.33
11 Carson Cowhig 20:39.93
41 Isaiah Williams 23:42.59
54 Sam Armstrong 24:58.15
58 Dustin Brunelle 25:59.38
61 Brad Stankiewicz 26:17.06
TEAM SCORES: 1. Middlebury 48; 2. Spaulding 51; 3. BFA-St. Albans 101; 4. Milton 112; 5. Missisquoi 117; 6. BFA-Fairfax 135; 7. Rice 138; 8. Mt. Abraham 170; 9. Richford 273.
Boys Middle School
5 Evan Kaigle 13:54.16
25 Dylan Friend 17:59.46
TEAM SCORES: 1. Georgia 40; 2. Mt. Abraham 52; 3. Missisquoi 56; 4. St. Albans City 72.
Girls Varsity
1 Anna Kaigle 21:13.18
14 Lily Pinette 24:57.35
15 Angela Lazzaro 25:05.79
25 Morgan Ambrose 27:45.75
26 Evelyn Stearns 28:01.23
30 Kira MacDonald 29:17.54
31 Brooke Stankiewicz 29:57.88
TEAM SCORES: 1. BFA-St. Albans 36; 2. Milton 59; 3. Spaulding 78; 4. Missisquoi 88; 5. Middlebury 108; 6. BFA-Fairfax 145.
Girls Middle School
26 Alyson Corliss 18:30.00
33 Madison Corliss 20:48.00
37 Sydney Van Harreveld 21:35.00
40 Mia St.Amour 21:55.00
41 Nia Edwards 22:03.00
42 Zoe Marotta 22:03.00
45 Colbie Miller 23:16.00
52 Alexa Marotta 25:54.00
TEAM SCORES: 1. Georgia 21; 2. St. Albans Town 40; 3. Milton 79.